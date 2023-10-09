دورى المحترفين.. فوز دكرنس ولافيينا والقناة في الجولة الثالثة

انتهت منذ لحظات خمس مباريات من الأسبوع الثالث، بدوري المحترفين وشهدت المباريات فوز القناة بثلاثية علي النجوم، وفوز لافيينا علي بروكسي ، وفوز دكرنس علي أسوان بهدف للاشئ.

دكرنس &أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس فوزا مهما وغاليا علي فريق أسوان بهدف لاشئ أحرزه احمد الدماطي ف ال الدقيقة ٤٥ في المباراة التى أقيمت علي إستاد دكرنس الرياضي .

بهذا الفوز يرفع فريق دكرنس رصيده للنقطة ٤ ،بينما يتجمد رصيد فريق أسوان عند النقطة ٣ .



لافيينا اف سي & بروكسي

حقق الفريق الأول بنادي لافيينا اف سي بقيادة أحمد عيد فوزا هاما أمام فريق بروكسي بهدف للاشئ ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب نادي بروكسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

بهذا الفوز يرفع فريق لافيينا رصيده إلي النقطة ٧ ،بينما تجمد رصيد بروكسي عند النقطة ٦ .

القناة & النجوم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة فوزا مهما وغاليا علي فريق النجوم بثلاثية نظيفة سجل أهداف اللقاء عماد الصواف ،ومحمد جمال بيبو في المباراة التى أقيمت علي إستاد بنى سويف الرياضي .

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق القناة ل ٤ نقاط بينما يتجمد رصيد فريق النجوم عند نقطة وحيدة .

النصر للتعدين & مصر للمقاصة

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع فريق النصر للتعدين ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب النصر للتعدين ،ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

مكادي & جمهورية شبين

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع فريق جمهورية شبين وفريق مكادي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب شبين ،ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدورى المحترفين ،ليواصل فريق مكادي سلسله فقد النقاط .

ويتبقي لهذا اليوم مباراة وحيدة لما تنته بعد بين فريق بترول أسيوط وبتروجيت في اللقاء الذي يقام علي إستاد بتروسبورت .