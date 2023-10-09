عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورى المحترفين.. فوز دكرنس ولافيينا والقناة في الجولة الثالثة

صدى البلد

انتهت منذ لحظات خمس مباريات من الأسبوع الثالث، بدوري المحترفين وشهدت المباريات فوز  القناة بثلاثية علي النجوم، وفوز لافيينا علي بروكسي ، وفوز دكرنس علي أسوان بهدف للاشئ.

دكرنس  &أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس  فوزا مهما وغاليا علي فريق أسوان بهدف لاشئ  أحرزه احمد الدماطي ف ال الدقيقة ٤٥ في المباراة التى أقيمت علي إستاد دكرنس الرياضي .

بهذا الفوز يرفع فريق دكرنس رصيده للنقطة ٤  ،بينما يتجمد رصيد فريق  أسوان  عند النقطة ٣ .


لافيينا اف سي & بروكسي

حقق الفريق الأول بنادي لافيينا اف سي بقيادة أحمد عيد فوزا هاما أمام فريق بروكسي بهدف للاشئ ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب نادي بروكسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

بهذا الفوز يرفع فريق لافيينا رصيده إلي النقطة ٧ ،بينما تجمد رصيد بروكسي عند النقطة ٦ .

القناة & النجوم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة فوزا مهما وغاليا علي فريق النجوم بثلاثية نظيفة سجل أهداف اللقاء   عماد الصواف ،ومحمد جمال بيبو في المباراة التى أقيمت علي إستاد بنى سويف الرياضي .
بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق القناة ل ٤ نقاط بينما يتجمد رصيد فريق النجوم عند نقطة وحيدة .

النصر للتعدين & مصر للمقاصة

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع  فريق النصر للتعدين ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب النصر للتعدين  ،ضمن مواجهات الجولة الثالثة  بدورى المحترفين  .

مكادي & جمهورية شبين

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع  فريق جمهورية شبين وفريق مكادي  بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب شبين  ،ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدورى المحترفين ،ليواصل فريق مكادي سلسله فقد النقاط .

ويتبقي لهذا اليوم مباراة وحيدة لما تنته بعد بين فريق بترول أسيوط وبتروجيت في اللقاء الذي يقام علي إستاد بتروسبورت .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان .. حزب الله يهدد بالرد بعد مقتل أحد أعضائه في غارة إسرائيلية

ترشيحاتنا

مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

جيش الاحتلال: لدينا مئات الأسرى ممن هاجموا المستوطنات.. وتم إنهاء عبور السياج

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

الأمم المتحدة تعلق على إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء حصار كامل على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته..حقيقة خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ