مسئول في حماس: سنعامل الرهائن الإسرائيليين بطريقة إنسانية

أعلنت إسرائيل فرض حصار شامل على غزة، ما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال الدكتور باسم نعيم، رئيس العلاقات السياسية والدولية في حماس، إن الحركة لم تقتل أي مدنيين تم احتجازهم.

وأضاف نعيم: لم نقتل أي مدنيين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار أي شخص يحمل سلاحًا مدنيًا. وأكد أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية ما هو إلا ردا لـ 75 عامًا من الاحتلال، و17 عامًا من الحصار الخانق، والقتل الصامت لـ 2.3 مليون فلسطيني.

وأضاف رئيس العلاقات السياسية والدولية في حماس، أن الناس في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، يتعرضون دائمًا للهجوم وليسوا آمنين أبدًا. مضيفا: نحن نعيش في أكبر سجن في الهواء الطلق. علينا الاختيار إما أن تموت بطائرة إف-35 أو إف-16 أو أن تموت بصمت بسبب سوء التغذية.

وحينما سأل مقدم البرنامج مارك أوستن، الدكتور باسم نعيم، عما إذا كانت إيران لعبت دورًا مباشرًا في الهجوم، نفي تلك الأخبار التي وردت في وول ستريت جورنال. وأضاف: نحن نرحب بأي دعم لمقاومتنا من مصر، أو من قطر، أو من سوريا، أو من إيران، أو من المملكة المتحدة إذا أرادوا، نحن نرحب بأي دعم".

وعندما سُئل عن عدد الأشخاص الذين تم أسرهم، قال إنه لا يستطيع تأكيد العدد الدقيق، لكن أكد أنه ستتم معاملتهم "بطريقة إنسانية".

وتابع أنه يستطيع أن "يضمن بنسبة 100%" أنهم سيكونون في مأمن، وقد صدرت أوامر للمقاتلين بعدم قتل أو إيذاء كبار السن والنساء والأطفال.

وجدد رئيس العلاقات السياسية والدولية في حماس الدعوة لأبناء فلسطين قائلا: "إننا ندعو كافة أبناء شعبنا إلى الوقوف ودعم المقاومة المسلحة لشعبنا في قطاع غزة".

وأضاف "نتوقع أن ينضموا عاجلا أو آجلا إلى هذه المعركة ولن تنعم إسرائيل بأي أمن أو رخاء أو أمان".