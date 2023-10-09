مكارثي يدعو بايدن إلى إنقاذ الرهائن الأمريكيين في إسرائيل

دعا رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى إنقاذ الرهائن الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم مفاجئ في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ومواجهة إيران لمساعدتها في التخطيط للهجوم.

قال مكارثي للصحفيين وفقا لما نشرته نيويورك بوست، "الآن هو وقت التحرك، لأولوية الأولى للرئيس بايدن الآن يجب أن تكون معرفة عدد الأمريكيين الذين تم أخذهم كرهائن".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران ساعدت حماس وحزب الله في جهود استمرت أشهر لتنسيق الهجوم الذي بدأ يوم السبت بإطلاق الصواريخ وغزو متعدد الجبهات من قبل المقاومة الفلسطينية.

أضاف مكارثي: "سياسة بايدن بشأن الاسترضاء، بما في ذلك أموال صفقات الرهائن، يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى قرار إدارة بايدن الشهر الماضي بإلغاء تجميد المليارات من الأصول المملوكة للنظام الإيراني.

أضاف أن سياسته لم تؤدي إلا إلى تشجيع الإرهابيين. كما دعا بايدن إلى "مطالبة" قطر بتسليم زعيم حماس إسماعيل هنية، الذي قال مكارثي إنه "كان يجلس في فندق خمس نجوم يهتف ويشاهد النساء والأطفال والأجداد وهم يذبحون ويقتلون في الشوارع".