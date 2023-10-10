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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثلاثة دعاؤهم مستجاب ولا يرد.. علي جمعة يكشف عنهم

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها.

وأضاف علي"جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر)).

وأشار الى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حذرنا من دعوة المظلوم، وحثنا على اتقاء مثل هذا الدعاء، مشيرا إلى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، فهي ترفع إلى الله عز وجل مباشرة لا يعيقها أي شيء ولا حتى إيمان المظلوم من عدمه.

وتابع: كذلك الصائم دعوته لا ترد وهو صائم وكذلك عند فطره .

5 ذنوب تمنع استجابة الدعاء

1-  تأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها: والمقصود هنا بأن يؤخر الإنسان أداء الصلاة أو أن يجمع بين الصلوات وبعضها البعض عن عمد.

2- خبث السرير: بأن يدعو الإنسان بالخير بلسان ولكن في قلبه يخفي الشر ويتمنى حدوثه لغيره. النفاق مع الأخوان: ليس المقصود هنا النفاق مع الأخوين الشقيقين بل أن النفاق بصورة عامة والتعامل بغير ما يتواجد في القلب يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء.

3- سوء النية: وهي أن يكون الإنسان يحمل نية سيئة تجاه بعض الأشخاص ويريد أن يؤديهم بأي طريقة سواء كانت مادية أو معنوية ويكون هذا بالدعاء عليهم بالشر.

4- ترك التقرب إلى الله: بأن يتخلى العبد عن التضرع والتوسل إلى ربه بأداء العبادات المختلفة وتأدية الأعمال الصالحة التي ترفع البلاء وتيسر الأمور مثل البر وإخراج الصدقات.

5- استعمال البذاء والفحش في القول: من أكثر الأمور التي تحجب الدعاء هي قول الألفاظ السيئة والشتائم المختلفة، وللأسف الشديد هو أمر بات منتشرا بكثرة في مجتمعاتنا العربية في هذه الأيام.

ل الدكتور على جمعة دعوة المظلوم الصائم

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