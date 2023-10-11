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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

أثارت الفنانة رنا رئيس حالة واسعة من الجدل بسبب انفصالها عن خطيبها، ولم تقم بأي تعليق حول انفصالها. 

وتعد رنا رئيس من الفنانات الشابات اللواتي قدمن العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة.

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وتحرص رنا رئيس على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

وتفضل رنا رئيس ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد رنا رئيس في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما تفضل رنا رئيس اختيار ألوان الشعر البنية الفاتحة التي تبرز جمالها وتتناسب مع لون بشرتها.

وإليكم صور رنا رئيس.. 

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