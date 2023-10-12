اتهام أكاديميين بريطانيين بسبب منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل

كشف تقرير لصحيفة صنداي تايمز، أنه تم اتهام أكاديميين بريطانيين بتبرير هجمات المقاومة الفلسطينية في منشورات على الإنترنت.

أكدت جامعة كوليدج لندن أنها تحقق مع أكاديمي بسبب إعادة نشر تعليق أدلى به في 7 أكتوبر قال فيه إن "الانتقام" الفلسطيني كان "مبررًا تمامًا".

قالت الجامعة في بيان: “ندين بشدة أي شكل من أشكال العنصرية أو معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز أو التحريض أو الإساءة أو التنمر أو المضايقة”. "نحن نحقق في هذا الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب حسب الضرورة."

اختارت الجامعات عدم إدانتها المقاومة الفلسطينية ودافعت عن حق موظفيها في حرية التعبير، لكن الجماعات اليهودية طالبت رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بحجة أن نشاط الأساتذة عبر الإنترنت يعزز معاداة السامية في الحرم الجامعي.

حددت صحيفة التايمز عشرات الأكاديميين في جامعات أوكسبريدج ومجموعة راسل الذين نشروا تصريحات مؤيدة ومبررة لهجوم المقاومين الفلسطينيين نهاية الأسبوع.

كتب البروفيسور أشوك كومار، أحد كبار محاضري الاقتصاد السياسي في جامعة بيركبيك، في منشور على موقع أكس/تويترتم حذفه الآن: "في بعض الأحيان يكون للاحتفال على أرض مسروقة بجوار معسكر اعتقال حيث يتضور مليون شخص جوعا عواقب".

شاركت الدكتورة مريم الدوسري، محاضرة بارزة في رويال هولواي، وهي جزء من جامعة لندن، صورة لطائرة شراعية فلسطينية وتساءلت عن سبب تعريف الهجوم على أنه إرهاب، وليس دفاعًا عن النفس.

أعادت الدكتورة إنغريد كفانغرافين، المحاضرة في التنمية الدولية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، تغريد موضوع علىموقع أكس/تويترجاء فيه أن "القتال من أجل وطن محرر" كان "رد الفعل العاقل الوحيد" على "الاحتلال العسكري الإسرائيلي وحكم الفصل العنصري".

قالت الدكتورة شهد الحموري، محاضرة القانون في كلية كينت للحقوق، في مقال نشر على موقع القانون من أجل فلسطين في 8 أكتوبر: إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة له ضد قوة احتلال غير شرعية هي عمل مشروع.

ودعت الدكتورة ماهفيش أحمد، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، الطلاب إلى إظهار التضامن مع "النضال الفلسطيني". ورفضت التعليق.

أثارت تعليقات الأكاديميين غضب الجماعات اليهودية. وقال البروفيسور أنتوني جليس، الخبير الأمني في جامعة باكنجهام: يقوم الأساتذة بتطرف طلابهم الشباب سريعي التأثر تحت ستار الحرية الأكاديمية. تتصرف الجامعات بطريقة منافقة، فهي تسمح للموظفين بالقيام ببعض الأشياء دون غيرها.

الدكتورة أوليفيا أريغو ستايلز، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه، هي الأكاديمية قيد التحقيق من قبل كلية لندن الجامعية. وأعادت نشر تعليق قالت فيه إن "الانتقام الفلسطيني أمر لا مفر منه ومبرر تماما" بسبب "الحصار" الإسرائيلي على غزة. ولم تستجب للطلبات المتكررة للتعليق.

قالت كلية لندن للاقتصاد: الحرية الأكاديمية وحرية التعبير تدعم كل ما نقوم به في كلية لندن للاقتصاد، ونحن لا نراقب أو نتحكم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس لدينا طالما ظل ذلك ضمن القانون.