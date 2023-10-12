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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بوكيهات ورد وحلوى وموائد المريدين بمحيط ضريح السيد البدوي بطنطا.. صور

احتفالات مولد السيد
احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا

توافد عشرات الآلاف من الأسر والعائلات والمريدين أمام ضريح مسجد السيد البدوى بطنطا احتفالا بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية .
كما حرص زوار شيخ العرب علي إقامة وتدشين الذبائح وتعليقها علي الضريح داخل المسجد البدوي كما وزعوا الولائم ووجبات الاطعمه المتنوعة علي كافة المريدين .

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وكان شوارع منطقتي الصاري وميدان السيد البدوي شهد استمرار توافد مئات الآلاف من الزوار والمريدين للاحتفال بمولد شيخ العرب في الليلة الختامية الكبرى عقب غياب امتد لمدة ثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا .
وجاء ذلك بمشاركة مشايخ الطرق الصوفية وائمة الأوقاف وعدد من القيادات العامة والشخصيات العامة وسط إقامة وتدشين الولائم لكافة الزوار الذين حضروا من كافة محافظات الجمهورية.

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وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استقبل أمس  بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامى.

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جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وجاء ذلك بمشاركة مشايخ الطرق الصوفية وائمة الأوقاف وعدد من القيادات العامة والشخصيات العامة وسط إقامة وتدشين الولائم لكافة الزوار الذين حضروا من كافة محافظات الجمهورية.

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وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استقبل أمس  بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامه .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامي.

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جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق الليلة الختامية الغربية الطرق الصوفية الشخصيات العامة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

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