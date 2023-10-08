قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفداً يترأسه المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

إستقبلت قاعدة طنطا الجوية وفداً من محافظة الغربية ترأسه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ومدير أمن المحافظة لتقديم التهنئة بتلك المناسبة الوطنية.

بدأت المراسم بكلمة قائد قاعدة طنطا الجوية أكد خلالها على الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة

والمجتمع المدنى.

حرب أكتوبر

فيما أعرب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تقدير كافة أطياف الشعب المصرى لبطولات وتضحيات القوات المسلحة وما تقوم به من مهام لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيظل شاهداً على ما سطره رجال القوات المسلحة من ملاحم بطولية وتحدى للصعاب فى حرب أكتوبر المجيدة وصولاً إلى تحقيق النصر الذى أعاد العزة والشرف للأمة العربية ورسخ أسمى معانى الفخر للمصريين جيلاً بعد جيل.

وإختتمت الزيارة بتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية.

فى إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الإحتفال باليوبيل الذهبى

لذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.