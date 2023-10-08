عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

38 عالما بجامعة طنطا في قائمة ستانفورد لأفضل 2 %من علماء العالم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا ، عن ظهور ٣٨ عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل ٢٪؜ والتي أعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالي بزيادة ١٢ عالما عن العام الماضي.

وضمت القائمة الجديدة من كلية الطب الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، والدكتور أحمد قابل الاستاذ المساعد بقسم  الفارماكولوجيا الطبية ، والدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية.

txt

جامعة طنطا: إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين


ومن كلية الهندسة الدكتور عبد النبى قابيل قسم ميكانيكا قوى والدكتور عمار الشيخ قسم ميكانيكا انتاج، والدكتور ايهاب اللبودى بقسم الانشاءات، والدكتور مصطفى فهمى بقسم الانشاءات والدكتور صالح شلبى بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية.

كما ضمت القائمة: الدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور مدحت الكيلاوي بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة رؤيات اسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور محمود المرشدى بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد على بك رحمه الله بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، ، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلي، والدكتور عبد القادر سعد  بقسم هندسـة القوى الميكانيكية.

ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربي بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحي خضر قسم الكيمياء الحيوية.

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعي صبحي قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء ، والدكتور أسامة محمد حميده الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبوالعزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء ،والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد الحديدى الأستاذ بقسم الرياضيات ، والدكتور محمد بركات الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء . 

ومن كلية التجارة الدكتور رياض عيد الاستاذ بقسم إدارة الأعمال.

الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل مدينة جالا بالضفة الغربية

وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 ألف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus عن مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية عن العام الحالي، وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير.

إطلاق مبادرة أبتكارات الطلاب ابتكارات التكنولوجيا التكنولوجي الإكلينيكية الدكتور محمد السيد الدكتور مصطفى الدكتورة نجلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

الغربية تحتفل بعيدها القومي بالمسرح الثقافي في طنطا

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل.. فيديو

الحبس 5 سنوات عقوبة كل موظف تسبب فى تعطيل الاقتراع بالإنتخابات

«روبي» تعليقًا على عملية طوفان الأقصى: «هدية عيد ميلادي كدة وصلت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ