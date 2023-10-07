الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل مدينة جالا بالضفة الغربية

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المدخل الغربي لمدينة بيت جالا الواقعة شمال غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" ، بأنه تم إغلاق المدخل في منطقة راس بيت جالا بالبوابة الحديدية، كما تم نصب حاجز عسكري على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر- النشاش.

كما أصيب شابان بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شابين بجروح حرجة في الرقبة والصدر برصاص الاحتلال وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان ومنازل المواطنين، في المخيم.