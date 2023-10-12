بريطانيا تمول حماية الجالية اليهودية بـ 3 ملايين جنيه إسترليني

قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها ستقدم تمويلا إضافيا بقيمة ثلاثة ملايين جنيه استرليني لحماية المدارس والمعابد اليهودية ومباني الجالية اليهودية الأخرى من الهجمات المعادية للسامية.

أفادت مؤسسة أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية يهودية، بزيادة بنسبة 400 في المائة في الحوادث المعادية للسامية خلال الأيام الأربعة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان مع قادة الشرطة يوم الخميس لمناقشة كيفية التدخل في الاحتجاجات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدين أن القوات تحظى “بالدعم الكامل” من الحكومة لضمان القوة الكاملة للقانون في مواجهة أي تمجيد للهجمات التي قامت بها المقاومة.