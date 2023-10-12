فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

تحدى عدة مئات من الأشخاص الحظر الذي تفرضه الشرطة ويتظاهرون في باريس للتنديد بالحملة العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وإظهار الدعم للفلسطينيين.

وحسب وكال الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قامت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإبعاد الحشود.

المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب من خلفيات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، يكتبون عبارة “فلسطين حرة” على النصب التذكاري الذي يقوم عليه ساحة الجمهورية في شرق باريس.

ويحمل العديد منهم الأعلام الفلسطينية حول أكتافهم ويهتفون “كلنا فلسطينيون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، حظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وحسب “رويترز”، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن “التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الأمن الداخلي”.