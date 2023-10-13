لم تكتف بجرائمها في غزة.. قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية

أفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة.



كما نشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.



وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".