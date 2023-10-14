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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

اليمن
اليمن

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من غزة، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال والعاملين فى الإغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام، ولن يؤدى إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.

ودعت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت - المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي؛ للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكرى وإنهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذى يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه.

وأكدت موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.

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