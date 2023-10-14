عزة مصطفى: الدقيقة تمر ثقيلة جدا على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تطورات الأحداث في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدقيقة تمر على غزة ثقيلة جدا؛ بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأضافت عزة مصطفى: "هل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من الاحتلال، هو 11 سبتمبر جديدة؟"، مضيفة: "فيلم 11 سبتمبر أعطى أمريكا والغرب الحق لغزو العراق وأفغانستان".

وأوضحت عزة مصطفى أن: "إسرائيل تقوم بحرق الأرض الفلسطينية كلها"، مضيفة: "أطرح تساؤلا آخر: هل نحن أمام بداية حرب دينية قادمة في المنطقة؟".

وأكملت عزة مصطفى: "وزير الخارجية الأمريكي صرح بأنه متواجد في تل أبيب بصفته يهوديا، وليس وزيرا لخارجية أمريكا.. فما دلالة هذا الأمر؟".