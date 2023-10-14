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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: الدقيقة تمر ثقيلة جدا على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

عزة مصطفى
عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تطورات الأحداث في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدقيقة تمر على غزة ثقيلة جدا؛ بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأضافت عزة مصطفى: "هل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من الاحتلال، هو 11 سبتمبر جديدة؟"، مضيفة: "فيلم 11 سبتمبر أعطى أمريكا والغرب الحق لغزو العراق وأفغانستان".

وأوضحت عزة  مصطفى أن: "إسرائيل تقوم بحرق الأرض الفلسطينية كلها"، مضيفة: "أطرح تساؤلا آخر: هل نحن أمام بداية حرب دينية قادمة في المنطقة؟".

وأكملت عزة مصطفى: "وزير الخارجية الأمريكي صرح بأنه متواجد في تل أبيب بصفته يهوديا، وليس وزيرا لخارجية أمريكا.. فما دلالة هذا الأمر؟".

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