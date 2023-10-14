تركيا تؤيد موقف مصر الرافض لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته إلى القاهرة، إن تركيا تقف إلى جانب مصر في رفض طرد الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي، في القاهرة، اليوم السبت، أن تركيا تقف إلى جانب مصر في رفض طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح فيدان، في أول زيارة له كوزير إلى مصر، أنه يتعين على العالم أن يتحرك لوقف انتشار الصراع واستئناف محادثات السلام التي تتمحور حول تحقيق حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي تحذير مُحدَّث لإسرائيل وغزة والضفة الغربية، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين؛ بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل.

وكانت الوزارة قد نصحت بالفعل، المواطنين الأمريكيين، بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية، وكذلك عدم السفر إلى غزة.