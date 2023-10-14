هل تحترم إسرائيل قوانين الحرب في غزة؟.. مسئول سابق: إما نحن أو هم

اتهمت منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، تل أبيب بانتهاج "سياسة انتقامية إجرامية"، معتبرة أن حجم غاراتها الجوية وحصارها يشكل "جرائم حرب بأمر علني من كبار المسئولين الإسرائيليين"، وفقًا لما نشرته مجلة الأيكونومست.

كما اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة إنسانية، إسرائيل بممارسة "عقاب جماعي" غير قانوني على غزة "في شكل حصار كامل، وقصف عشوائي، والتهديد الوشيك بمعركة برية".

وفي 9 أكتوبر، قال يواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحصار علي غزة سيتحول إلى "حصار كامل"، مع "عدم وجود كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، وكل شيء مغلق".. وبعد ثلاثة أيام، حذر يسرائيل كاتس، وزير الطاقة، من أنه "لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه ولن تدخل أي شاحنة وقود" لقطاع غزة.

يقول توم دانينباوم، أستاذ القانون في جامعة تافتس في بوسطن، إن أمر يواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، ينتهك بوضوح الحظر المفروض على تجويع المدنيين - حتى لو كان الهدف هو الضغط على حماس.

المصدر الثاني للنزاع القانوني هو القرار الذي اتخذه جيش الإحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء يوم 12 أكتوبر، بإخبار 1.1 مليون مدني يعيشون في الجزء الشمالي من غزة بالتحرك جنوبًا.

لا شك في أن العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على هذا القرار. البنية التحتية في غزة مدمرة، وهناك عدد قليل من الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها هذا العدد الكبير من الناس.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا توافق على ذلك الأمر.. كما أنه ليس من الآمن التحرك أثناء استمرار القصف.. وأظهرت لقطات فيديو تحققت منها صحيفة واشنطن بوست عددا من الأشخاص، من بينهم عدد من الأطفال، قتلوا، على ما يبدو، في غارة إسرائيلية أثناء فرارهم إلى الجنوب يوم الجمعة.

يتطلب القانون الدولي الإنساني، الذي يحكم سلوك الجيوش عندما تشن حربًا، أن يميز الجنود بين المقاتلين والأعيان العسكرية من ناحية، والمدنيين والأعيان المدنية من ناحية أخرى. إن استهداف الأخير عن قصد هو دائمًا أمر غير قانوني.

يقول أفيخاي ماندلبليت، الذي شغل منصب المدعي العام العسكري الرئيسي في إسرائيل من عام 2004 إلى عام 2011 والمدعي العام من عام 2016 إلى عام 2022: إن غزة ليست مدينة عادية. إنها مدينة عسكرية. هناك آلاف الأهداف العسكرية المشروعة داخل أحياء غزة. لا يمكنك التمييز بينهم.

هدف الحرب الإسرائيلي هو تدمير حماس، ويضيف ماندلبليت: "إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، فعليك تدمير غزة، لأن كل شيء في غزة، وكل مبنى هناك تقريباً، هو معقل لحماس".

ومع ذلك فإن القانون يتطلب التمييز. ويجب الحكم على كل هدف على حدة. لكن حجم القصف الإسرائيلي – الذي أسقط 6000 قنبلة في ستة أيام، مقارنة بـ 2000 إلى 5000 قنبلة شهريًا في جميع أنحاء العراق وسوريا خلال الحملة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في الفترة من 2014 إلى 2019 – أثار القلق من أن تعريف الجيش الأهداف تصل إلى نقطة الانهيار.

يقول عادل حق من كلية روتجرز للحقوق في نيوجيرسي: "من الصعب للغاية رؤية أساس قانوني للعديد من هذه الضربات". "من الصعب تصديق أن جميع هذه المباني كانت قيد الاستخدام الفعلي من قبل حماس عندما تمت تسويتها بالأرض، أو أن قيمتها العسكرية ستفوق الضرر المتوقع للمدنيين فيها أو بالقرب منها".

تفاخر دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "مئات الأطنان من القنابل" قد أسقطت على غزة. ثم أضاف: يتم التركيز على الضرر وليس على الدقة. ولا يمكن التوفيق بين أي من البيانين والقانون.

القيود التي طبقت في العمليات العسكرية السابقة قد لا تنطبق في هذه الحرب. ويعطي أفيخاي ماندلبليت، الذي شغل منصب المدعي العام العسكري، مثالاً على سياسة جيش الإحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إعطاء تحذير مسبق لبعض الضربات.

يقول أفيخاي ماندلبليت، الذي شغل منصب المدعي العام العسكري الرئيسي في إسرائيل من عام 2004 إلى عام 2011 والمدعي العام من عام 2016 إلى عام 2022: "هذه المرة ستكون الحرب حتى النهاية". "إما نحن أو هم لأننا نعرف ما سيفعلونه بنا".