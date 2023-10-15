مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب بايدن: دع غزة تعيش.. والرئيس الأمريكي: لا أسمعك

قاطع ناشط مؤيد للفلسطينيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه الرئيسي الذي ألقاه مساء السبت في العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في واشنطن، وهتف قائلاً "دع غزة تعيش" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، توقف الرئيس الأمريكي لفترة وجيزة ردا على المحتجين قائلا إنه لا يستطيع سماع ما يقولونه قبل أن يواصل تصريحاته.

قال بايدن: “شكرًا لك على كل ما تقوله...لا أستطيع سماعك”.

في خطابه خلال العشاء، تحدث بايدن عن الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المكتظ رداً على هجوم حماس على إسرائيل.

وقال "بايدن"، قبل أسبوع، رأينا الكراهية تتجلى بطريقة أخرى في أسوأ مذبحة للشعب اليهودي منذ المحرقة.. إن الأزمة الإنسانية في غزة - العائلات الفلسطينية البريئة والأغلبية العظمى التي لا علاقة لها بحماس - يتم استخدامها كدروع بشرية".

وأضاف بايدن: “علينا أن نرفض الكراهية بكل أشكالها.

جاء ظهوره في العشاء السنوي بعد وقت قصير من مكالمة بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال لعباس: إن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير.

تحدث بايدن أيضًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، والذي كان على اتصال به بشكل متكرر منذ هجوم حماس.