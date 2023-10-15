زي المطاعم.. خطوات تحضير اسكالوب الدجاج بالصوص في الفرن

يعتبر الاسكالوب من أفضل الأطباق المحببة لدى الكثير التي تحضر بلحم الدجاج أو اللحوم أو السمك، وهناك طرق متنوعة في تحضير الاسكالوب تختلف باختلاف التتبيلة، وإليكم في السطور التالية طرق عمل الاسكالوب الدجاج بالصوص في الفرن.



طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص في الفرن



المقادير:

‏- 4 صدور دجاج فيلية مدقوق

‏- 2 كوب كريمة سائلة

‏- 1 كوب فطر مقطع

‏- 1 مكعب مرق دجاج

‏- 1 بصل صغير مقطع شرائح

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:



تبلي الدجاج بالملح والفلفل بفركه من الجهتين ثم شوحيه بالزيت حتى يصبح ذهبياً وارفعيه عن النار.

ادهني الزيت في قعر طبق الفرن وصفي الدجاج.

انثري مكعب المرق فوق الدجاج.

وزعي المشروم والبصل ثم الكريمة، وغطي الطبق بورق القصدير، وأدخليه فرن محمى لمدة نصف ساعة ثم قدميه.