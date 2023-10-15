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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 عناصر من الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية

صدى البلد

نشر مراسل قناة "المنار" علي حسابه في منصة "إكس"، خبرا عن إصابة 3 عسكريين من الجيش اللبناني جراء قصف للطيران الإسرائيلي. 

وكتب علي شعيب، مراسل المنار، أصيب 3 عسكريين من الجيش اللبناني ووصفت إصابتهم بالطفيفة جراء غارة الطيران المعادي بالقرب من موقعهم في جبل بلاط قرب بين رامية و مروحين مساء اليوم. 

جدير بالذكر أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين الضهيرة. كما ألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل المضيئة في أجواء مزارع شبعا. 

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأحد، استهداف مقرها في جنوب لبنان جراء هجوم صاروخي.

وأوضحت "اليونيفيل"، أن "التصعيد العسكري مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم جهودنا لوقفه". 

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

حذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر،  أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

طالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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