أخبار السيارات.. أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك .. إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعرض السائق لويس هاميلتون البريطاني سائق فريق مرسيدس المشارك في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، يتعرض للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب تخطيه المسار المحدد له في سباق الأسبوع الماضي بـ دوله قطر .

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة من الجيل الثاني وهي بي إم دبليو X2 والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتقدم السيارة الجديدة بطول 4.56 متر ، وبها مقصورة قيادة رقمية، وكاميرا للرجوع للخلف، ونظام ملاحة، ومكيف هواء أوتوماتيك.

يعمل نظام الـ " ABS" بالسيارات علي توفير السلامة والأمان للسائقين، وذلك من خلال قفل العجلات ومنع السيارات من الانزلاق أثناء الضغط علي الفرامل بقوة ، بالإضافة الي أن تعشيق السيارة بقوة من شانه أن يعمل علي غلق عجلات السيارة وبالتالي لن تتمكن السيارة من التحرك .

ناقل الحركة بالسيارات المسئول عن زيادة عزم الدوران الموجه إلى العجلات من أجل تسريع السيارة ، ويعتبر ثاني أهم أجزاء المحرك ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه ، إضافة الى صيانته باستمرار لضمان عملة بكفاءة عالية وبدون أعطال ، ويعمل ناقل الحركة أيضا علي تغيير تروس المحرك عند زيادة السرعة أو تباطؤها.

زادت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بشكل غير مسبوق، وجاءت هذه الزيادات بعد تعرض قطاع صناعة السيارات الجديدة الي عدد كبير من المشاكل وكان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، أدي ذلك الي تقارب أسعار طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض ، وذلك بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية .

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد كلياً رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم اطلاق أوسترال في أسواق السيارات لتكون بدل لسيارة رينو كادجار، وتظهر أوسترال بتصميمات رياضية جديدة ، ومحرك من فئه TCe .