سعر ومواصفات بي إم دبليو X2 الكوبيه الجديدة | صور

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة من الجيل الثاني وهي بي إم دبليو X2 والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتقدم السيارة الجديدة بطول 4.56 متر ، وبها مقصورة قيادة رقمية، وكاميرا للرجوع للخلف، ونظام ملاحة، ومكيف هواء أوتوماتيك.

بي إم دبليو X2 فئه السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات

- محرك بي إم دبليو X2 الكوبيه

بي إم دبليو X2 فئه السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات

تستمد سيارة بي إم دبليو X2 الكوبيه قوتها من محركات بنزين وديزل، وتنتج قوة 110 كيلووات أي ما يعادل 150 حصان ، وتتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعه في مدة تصل الي 4.5 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعه .

بي إم دبليو X2 فئه السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات

وتقدم بي إم دبليو سيارة بي إم دبليو iX2 بمحركين ينتجوا قوة إجمالية تصل الي 230 كيلووات أي ما يعادل 313 حصان، وبها بطارية كهربائية تمكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 449 كم.

بي إم دبليو X2 فئه السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات

- سعر بي إم دبليو X2 الكوبيه

بي إم دبليو X2 فئه السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات

تباع سيارة بي إم دبليو X2 الكوبيه داخل سوق السيارات بسعر 46.400 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 500 الف جنيه ، ويرتفع السعر ليصل الي 56.500 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 835 الف جنيه للنسخة الكهربائية .