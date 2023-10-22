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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثم على موتوسيكل.. غموض حول إنهاء حياة شاب بالرصاص في المنيرة بإمبابة

صدى البلد

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في انهاء حياة شاب على يد "ملثم" أطلق وابلا من الأعيرة النارية عليه، بسبب الثأر في المنيرة الغربية.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يقود دراجة بخارية يخفي وجهه بشال "ملثم"، وأطلق رصاصتين على المجني عليه، بسبب ثأر بينهما، ما أسفر عن مقتله في الحال.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفادها قيام مجهول بإطلاق الرصاص تجاه أحد الأشخاص بالطريق العام وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب به آثار طلقتين، وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتي بينت قيام شخص ملثم يقود دراجة نارية موتوسيكل بإطلاق النار تجاه المجني عليه مما تسبب في مقتله ورجحت التحقيقات الأولية بأن يكون الثأر سبب ارتكاب الجريمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقتل شاب المنيرة الغربية ملثم مديرية امن الجيزة إطلاق الرصاص

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