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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرصاصة الطائشة وسيدة الدولار.. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة مهندس أكتوبر

صدى البلد

بدموع تغرق وجهها سردت سيدة تفاصيل إنهاءها لحياة مهندس داخل سيارته بمدينة 6 أكتوبر مرددة: "والله ما كنت اقصد انا كنت بغير منه فلوس بس لدولار عشان اسافر لاخواتي". 

 

وكشفت المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات انهاء حياة مهندس بشركة مصاعد برصاصة خلال عملية تبادل عملات أجنبية داخل سيارة بمدينة ٦ أكتوبر. 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بدوي صوت طلق ناري أعقبه العثور على جثة هامدة لشاب داخل سيارته مصابا برصاصة، ووجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح البلاغ لفحصه وبيان ملابساته. 

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا بالبلاغ، فترأس قوة أمنية من مباحث أكتوبر للانتقال الى مسرح الجريمة. 

 

رصاصة ومهندس 

 

 

أشار الفحص المبدئي الى ان المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري وأن السيارة التي عثر عليه بها هي سيارته وانه تلقى العيار الناري داخل السيارة اي لم يتم قتله في مكان آخر ثم نقله بداخلها، فوجه بتشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة. 

 

 

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من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتتبع خطوط سير سيارة المجني عليه علاوة على فحص هاتفه ومكالماته الصادرة والواردة في وقت معاصر لمقتله ، تبين حقيقة الامر وأن تجارة العملة بالسوق السوداء وراء الحادث. 

 

سيدة الدولار

 

توصلت تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع اكتوبر الى وجود سيدة في اللغز، ليتبين ان سيدة كانت تبحث عن مصدر لتغيير عملات محلية الى عملات اجنبية لرغبتها في السفر خلال اجازة لاشقائها خارج البلاد وتحتاج لعملات اجنبية فتواصلت مع المهندس واتفقت معه على اللقاء بأكتوبر لتبادل العملات. 

 

وأضافت التحريات ان السيدة تأمينا لنفسها وتحسبا لتعرضها لاي خطر اخذت طبنحة زوجها المرخصة ووضعتها في حقيبتها واثناء تبادلها المبالغ المالية مع المهندس خرجت رصاصة من الطبنجة لتستقر في جسده وترديه قتيلا في الحال. 

 

 

ماكنش قصدي 

 

 

نجحت مباحث أكتوبر في القاء القبض على السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مؤكدة على عدم قصدها قتل المهندس “ماكنش قصدي” وأن الرصاصة خرجت بشكل عشوائي كونها لا تعلم كيفية التعامل مع الطبنجة او تأمينها جيدا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة بعدما ارشدت عن سلاح الجريمة، الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سيدة الدولار مهندس أكتوبر إنهاء حياة مهندس أكتوبر مدينة 6 أكتوبر النجدة

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