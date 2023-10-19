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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيدة الغامضة وتجارة العملة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مهندس داخل سيارته بأكتوبر

صدى البلد

كشفت المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات مقتل مهندس بشركة مصاعد برصاصة خلال عملية تبادل عملات أجنبية داخل سيارة بمدينة ٦ أكتوبر. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بدوي صوت طلق ناري أعقبه العثور على جثة هامدة لشاب داخل سيارته مصابا برصاصة، ووجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح البلاغ لفحصه وبيان ملابساته. 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اخطارا بالبلاغ، فترأس قوة أمنية من مباحث أكتوبر للانتقال الى مسرح الجريمة. 

 

رصاصة ومهندس 

 

أشار الفحص المبدئي الى ان المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري وأن السيارة التي عثر عليه بها هي سيارته وانه تلقى العيار الناري داخل السيارة اي لم يتم قتله في مكان آخر ثم نقله بداخلها، فوجه بتشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة. 

 

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من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتتبع خطوط سير سيارة المجني عليه علاوة على فحص هاتفه ومكالماته الصادرة والواردة في وقت معاصر لمقتله ، تبين حقيقة الامر وأن تجارة العملة بالسوق السوداء وراء الحادث. 

 

السيدة الغامضة 

 

توصلت تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع اكتوبر الى وجود سيدة في اللغز، ليتبين ان سيدة كانت تبحث عن مصدر لتغيير عملات محلية الى عملات اجنبية لرغبتها في السفر خلال اجازة لاشقائها خارج البلاد وتحتاج لعملات اجنبية فتواصلت مع المهندس واتفقت معه على اللقاء بأكتوبر لتبادل العملات. 

وأضافت التحريات ان السيدة تأمينا لنفسها وتحسبا لتعرضها لاي خطر اخذت طبنحة زوجها المرخصة ووضعتها في حقيبتها واثناء تبادلها المبالغ المالية مع المهندس خرجت رصاصة من الطبنجة لتستقر في جسده وترديه قتيلا في الحال. 

 

ماكنش قصدي 

 

نجحت مباحث أكتوبر في القاء القبض على السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مؤكدة على عدم قصدها قتل المهندس “ماكنش قصدي” وأن الرصاصة خرجت بشكل عشوائي كونها لا تعلم كيفية التعامل مع الطبنجة او تأمينها جيدا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة بعدما ارشدت عن سلاح الجريمة، الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

رصاصة ومهندس السيدة الغامضة مقتل مهندس أكتوبر النجدة

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