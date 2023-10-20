نفخه حتى الموت.. تفاصيل انهاء حياة صبي من ذوي الهمم بـ كمبروسر بالجيزة

تجرد عامل من كل معاني الإنسانية عندما عاقب صبي من ذوي الهمم دون سبب حيث "نفخه" بوضع "كمبروسر هواء" داخل فمه حتى انهى حياته بالجيزة .

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر رئيس قطاع الجنوب بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية كشفت عن اعتداء عامل بمصنع على الضحية ونفخه بواسطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته مصابًا بنزيف واسترواح هوائي.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.