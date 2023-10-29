عبد الله ممدوح لاعب طلائع الجيش يحقق ذهبية بطولة العالم للكاراتيه

حصد عبد الله ممدوح لاعب نادى طلائع الجيش والمنتخب القومى المصرى للكاراتية الميدالية الذهبية لبطولة العالم للكاراتية المقامة حالياً فى المجر فى وزن 75 كجم.

وحقق عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية بعد تفوقه فى النهائى على لاعب المجر بنتيجة 3/2 ليتوج بطل مصر ونادى طلائع الجيش بالميدالية الذهبية.

وبات لاعبو المؤسسة العسكرية ونادى طلائع الجيش هم الأمل والبسمة وهم يلعبون ضمن قوام منتخب مصر فى تحقيق الإنجازات والبطولات يسطرون أسمائهم بأحرف من نور وصنع التاريخ فى الألعاب الفردية.

يأتي ذلك فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التى يلقاها هؤلاء الأبطال من القيادة العامة للقوات المسلحة، لإعداد وتجهيز هؤلاء الأبطال بشكل جيد للمشاركه مع المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب والبطولات .