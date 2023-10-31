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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطرح سؤالا مهما للمشاهدين.. ووزير فلسطيني: إيلون ماسك يتراجع عن مد غزة بالإنترنت

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:


أحمد موسى يطرح سؤالا هاما للمشاهدين على الهواء.. فيديو
طرح الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للمشاهدين على الهواء، قائلا: "ماذا لو كان يحكم مصر رجل مدني لا يفقه شيئا في العسكرية".


وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة
 

كشف وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحاق سدر، أن كل شبكات الاتصالات في قطاع غزة، متهالكة؛ بسبب القصف الإسرائيلي.

مستشار وزير التموين: أي حرب تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد العالمي

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أن أي حرب على مستوى العالم تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعات ضخمة نتيجة ما يحدث في غزة بأكثر من 130 دولار، وانعكست على السوق المحلي بشكل واضح، ولكن تلك الارتفاعات ليست جيدة بالنسبة للمواطنين، إذ أن بعدها يتبعها حالة قلة في المبيعات.
الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: البلاد ستتأثر بمنخفض جوي.. والأمطار ستكون رعدية


تعليق ناري من أحمد موسى على مخطط ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء
علق الإعلامي أحمد موسى، على كشفت بريطانيا عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971.
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق


حالة من الجدل تضرب سوق السجائر، خلال الفترة الأخيرة بعد اقرار مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا


أعلن مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا لايف".
 
طيران الاحتلال يقصف المستشفى التركى فى قطاع غزة
أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، يقصف، الآن، المستشفى التركي بقطاع غزة، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية جديدة


الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحذر مستشفيات قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري
قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20
 

أسعار الذهب أسعار الذهب الاقتصاد العالمى الاتصالات أسعار الذهب العالمية الضريبة على القيمة المضافة

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