وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

كشف وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحاق سدر، أن كل شبكات الاتصالات في قطاع غزة، متهالكة؛ بسبب القصف الإسرائيلي.

وأوضح سدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،: "الإنترنت يعمل داخل غزة بنسبة 35%، وإيلون ماسك تراجع عن تصريحاته بتوصيل الإنترنت لكافة قطاع غزة، كما كان مقررا، وحدد فقط المنظمات الإغاثية.

وأضاف: "شبكة الاتصالات تضررت بنسبة كبيرة، وجزء منها لا يعمل بأسلاك مختلفة، فمنها من تدمَّر، ومنها ما توقف عن العمل؛ بسبب عدم وجود تيار كهربائي أو وقود لتغذية المولدات، أو نتيجة قصف محطات الطاقة الشمسية التي كانت تزود هذه النقاط بالكهرباء.