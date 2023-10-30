تعليق ناري من أحمد موسى على مخطط ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء

مصر خط أحمر..

علق الإعلامي أحمد موسى، على كشفت بريطانيا عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر خط أحمر وليها أهل وجيش يحميها، بيقسموا بلدنا لكن البلد لها أهل ورئيس وجيش يحميها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "الوثائق التي كشفت بريطانيا عنها ترجع لعام 1971، وتكشف عن خطة ترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "الوثائق تكشف أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطين غزة إلى سيناء"، موضحا أن الوثائق أكدت أن القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال، وحسب تقديرات البريطانيين فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة كان في القطاع 200 ألف لاجئ من مناطق فلسطين الأخرى ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن مصر عصية على الجميع وهو ما أظهره التاريخ، قائلا:"بيقسموا في بلدنا.. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية ومفيش أراض إسرائيلية زي ما جاء في تقرير البي بي سي عن الوثائق. إسرائيل تحتل الأراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وليس لديها أراضي علشان تملكها".



وأشار إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش، والتي تبعد قرابة 54 كيلو مترا عن حدود غزة مع مصر، وحسب تقارير السفارة فإن الخطة شملت النقل القسري إلى مصر والأردن أو في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.