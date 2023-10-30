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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كشف خطة إسرائيل لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء..

أحمد موسى يطرح سؤالا هاما للمشاهدين على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

طرح الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للمشاهدين على الهواء، قائلا: "ماذا لو كان يحكم مصر رجل مدني لا يفقه شيئا في العسكرية".

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أحمد موسى: القوات المسلحة تحمي كل شبر في مصر.. فيديو

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أحمد موسى لـ الفلسطينيين: عليكم المقاومة بكل الطرق لحين تحرير الأرض.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "إذا كان يحكم مصر رجل مدني كيف كان سيتعامل مع ملف سيناء وأزمة غزة حاليا".

 

وأشار: "الجاسوس محمد مرسي كان سيساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها الإجرامي للتهجير وكان لديه خطة لبيع سيناء"، مؤكدا: "الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقف في وجه الجاسوس محمد مرسي لإنقاذ سيناء".

 

واسترسل أحمد موسى قائلا: «المشير عبد الفتاح السيسي في 2012 وقف أمام محمد مرسي وأكد أن الأرض هي حق أجدادنا وأولادنا، فالرئيس السيسي لديه إدارة حكيمة في التعامل مع هذا الملف، وكل تصريح وكلمة محسوبة».
 

 

وأكد أنه لا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء، مضيفا: "الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الحكمة في أزمة قطاع غزة، وإدارة الرئيس السيسي لشئون البلاد تتسم بالحكمة".
 

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن بريطانيا كشفت عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971، مشيرا إلى أن الوثائق كشفت خطة الكيان منذ 50 عاما عن أطماعه في سيناء وأيضا ما يريده من قطاع غزة.


وأضاف  أن ما كشفت عنه الوثائق البريطانية يشير إلى خطة الاحتلال الإسرائيلي لترحيل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتا إلى أن الوثائق ذكرت الأردن أيضا مع مصر ضمن خطة التهجير القسري للفلسطينيين.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال سيناء، موضحا أن الوثائق أكدت أن القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال، وحسب تقديرات البريطانيين فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة كان في القطاع 200 ألف لاجئ من مناطق فلسطين الأخرى ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.

 

وأشار إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش، والتي تبعد قرابة 54 كيلو مترا عن حدود غزة مع مصر، وحسب تقارير السفارة فإن الخطة شملت النقل القسري إلى مصر والأردن أو في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.

أحمد موسى الدولة المصرية الجاسوس محمد مرسي الإعلامي أحمد موسى الفريق أول عبد الفتاح السيسى القوات المسلحة الفلسطينيين

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