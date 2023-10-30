أحمد موسى لـ الفلسطينيين: عليكم المقاومة بكل الطرق لحين تحرير الأرض.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الفلسطينيين، قائلا: "المقاومة حق، وعليكم المقاومة بكل الطرق لحين تحرير أرضكم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "طول ما فيه احتلال لأرضك عليك المقاومة بكل الطرق لحين تحرير أرضك، والقانون الدولي يعطيك الحق طول ما فيه احتلال".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على كشفت بريطانيا عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971، قائلا: ""مصر خط أحمر وليها أهل وجيش يحميها، بيقسموا بلدنا لكن البلد لها أهل ورئيس وجيش يحميها".

ترحيل الآلاف من فلسطين غزة إلى سيناء

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "الوثائق تكشف أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطين غزة إلى سيناء"، موضحا أن الوثائق أكدت أن القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال، وحسب تقديرات البريطانيين فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة كان في القطاع 200 ألف لاجئ من مناطق فلسطين الأخرى ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.



وأشار إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش، والتي تبعد قرابة 54 كيلو مترا عن حدود غزة مع مصر، وحسب تقارير السفارة فإن الخطة شملت النقل القسري إلى مصر والأردن أو في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.

