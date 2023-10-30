أحمد موسى: وثائق ترجع لعام 1971 تكشف خطة إسرائيل لترحيل الفلسطينيين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث في غزة ليس وليد اليوم، لافتا إلى أن بريطانيا كشفت عن خطة إسرائيل لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذه الوثائق ترجع لعام 1971، وتكشف عن ترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، على الهواء تفاصيل الوثائق السرية التي تتضمن خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، كما قرأ الخطة التي تضمنتها الوثائق.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الوثائق تكشف أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطين غزة إلى سيناء".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على الوثائق قائلا "بيقسموا بلدنا لكن البلد لها أهل ورئيس وجيش يحميها"، مؤكدا: "مصر عصية على الجميع وخط أحمر".

