الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا

أعلن مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا لايف".

وأكد المسؤول الفلسطيني، أن مستشفى القدس في غزة يأوي 450 مريضا ونحو 14500 نازح.