مستشار وزير التموين: أي حرب تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد العالمي

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أن أي حرب على مستوى العالم تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعات ضخمة نتيجة ما يحدث في غزة بأكثر من 130 دولار، وانعكست على السوق المحلي بشكل واضح، ولكن تلك الارتفاعات ليست جيدة بالنسبة للمواطنين، إذ أن بعدها يتبعها حالة قلة في المبيعات.

تفاصيل هامة حول أسعار الذهب

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أنه كلما ارتفع السعر قلت عمليات الشراء، ومكسب التجار في كم الكميات التي يبيعها وليس سعر الذهب نفسه، إذ أن هامش الربح ثابت لدى تجار الذهب، وكل ارتفاع في الأسعار ليس جيدا بالنسبة للمتعاملين على الذهب.

وتابع مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنه في حال حدوث إيقاف في إطلاق النار، وهدوء في المنطقة، سينعكس الأمر بقوة على الأسعار العالمية والأسعار المحلية، أما إذا تطورت الأزمة بشكل أكبر، سيكون لها تأثير قوي على أسعار الذهب أيضا خلال الفترة المقبلة، ويرتفع بشكل أكبر بالتأكيد.

واستكمل، أن مستثمر الذهب يجب أن يكون صبورا في التعامل مع المعدن الأصفر سواء في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها على حسب الأزمات.