اجتماع عربي - أمريكي في عمان لوضع حد لعدوان على غزة.. اليوم

تستضيف عمان، اليوم السبت، اجتماعا عربيا - أميركيا؛ لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من دواء وغذاء ووقود إلى القطاع لمواجهة الظروف الكارثية التي يواجهها السكان.

لقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى عمان في وقت متأخر من ليلة الجمعة قادماً من إسرائيل، ومن المرتقب أن يجمعه لقاء مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

