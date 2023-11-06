الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.. فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لابد من أن تتحرك كل الدول وتبعث برسائل للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والإنساني.



وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدول المانحة لابد أن تضطلع بمسئوليتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،: "وزيرا خارجية مصر وإيران ينسقان من أجل السيطرة على أزمة قطاع غزة"، موضحا: "الطرق الذي يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي".

وأوضح: "مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول من خلال العمل على وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية"، مضيفا: "القمة الإسلامية والقمة العربية الطارئة ستنعقدان خلال أيام والملف الرئيسي والأساسي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".



وأكد: "إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، متابعا: "مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول لإخراج الرعايا الأجانب من قطاع غزة"، لافتا: "منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيد من عدم الاستقرار".

