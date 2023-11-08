انتشال السائق.. سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل

لقى شخص مصرعه إثر سقوط سيارته من أعلى الطريق الدائري إلى نهر النيل في المنيب، وتم انتشال الجثمان من قبل وحدات الإنقاذ النهري.

سقوط سيارة في نهر النيل من الطريق الدائري

تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الدائري تضمن سقوط سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري بالمنيب إلى نهر النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبصحبتها وحدات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتمكنت وحدات الإنقاذ النهري من انتشال سائق السيارة بعد سقوطها من الطريق الدائري بالمنيب، وتم نقل جثة السائق إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتشال السيارة من نهر النيل.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المتوفى على الطريق الدائري بالمنيب ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيده نتج عنه سقوط السيارة في نهر النيل بالمنيب.

نصائح القيادة الآمنة في الشبورة

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة 10 نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والعواصف، حيث أعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لضمان الوصول بأمان خلال الطقس السيء ومنه ظهور الشبورة المائية.

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

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4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود اعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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مالكو المركبات المتركة والمتهالكة

في سياق متصل، أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو المتهالكة، وتلك التي فقدت مقومات السير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية سرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتهالكة والمتروكة، والتي لم يتم تجديد الترخيص الخاص بها في المواعيد المحددة، بسرعة التوجه إلى وحدات المرور وسرعة ترخيص السيارات أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني بوابة وزارة الداخلية، وذلك بخلاف سيارات المرور المتنقلة المتوقفة في أماكن مختلفة لتجديد التراخيص، وأيضا وحدات المرور الإلكترونية الحديثة، والتي تتيح خدمات ترخيص المركبات بشكل سهل وسريع.