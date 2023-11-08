4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه.. القصة الكاملة لأم خالد سيدة الحرام

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة سيدة تدعى أم خالد لاتهامها باستقطاب السيدات اللاتي تعاني من التفكك الأسري والاتجار بهم في القيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية ضخمة.

سقوط أم خالد قوادة الفتيات في الجيزة

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بمباحث الآداب، أن سيدة ثلاثينية تدعى أم خالد، استغلت التفكك الأسري الذي تعاني منه بعض السيدات والفتيات، وقامت باستقطابهم واستدراجهم نحو الأعمال المنافية للآداب حيث كانت تقدمهم للرجال راغبي المتعة بمقابل مادي.

وتبين من التحريات الأمنية في الجيزة، أن المتهمة كانت تتواصل هاتفيا مع عملائها من راغبي المتعة الحرام، وترسل إليهم مجموعة من صور الفتيات والسيدات للاختيار بينهن، ثم تستعين بسائق لتوصيل الفتيات والسيدات الساقطات وقد حددت من زبائنها الوافدين من الخارج ثم تتحصل على أموال منهم يقوم السائق بتبديلها إلى الجنيه المصري.

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التحريات: أم خالد أرسلت 4 فتيات مقابل 12 ألف جنيه

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهمة أم خالد قامت بالإتفاق مع أحد الأشخاص على إرسال 4 فتيات له مقابل الحصول على 12 ألف جنيه، حيث أرسلت له صورا لفتيات وسيدات وقع الأختيار منهم على 4 فتيات وقامت بإرسالهم إليه عن طريق السائق مقابل تحصلها على المبلغ المالي المتفق عليه.

وأفادت التحريات الأمنية في الجيزة، أن المتهمة أم خالد كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وكانت تستهدف الرجال من راغبي المتعة في الهرم والشيخ زايد وأكتوبر، حيث كانت تقوم بالاتفاق مع الرجال عبر الهاتف ثم ترسل الفتيات إليهم بعد الإتفاق معهم، حيث كانت تستغل التفكك الأسري الذي تعاني منه بعض السيدات والفتيات.

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مالكة ملهى ليلي تستقطب الفتيات من المحافظات

وكانت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، كشفت تفاصيل قيام مالكة الملهى الليلي لها عدة قضايا، ومطلوب ضبطها وإحضارها لإتهامها بالاتجار بالبشر، بجلب الفتيات القاصرات من المحافظات الأخرى وتحريضهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والفسق، حيث كانت تقوم بعرض الفتيات على الرجال راغبي الحرام.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي كانت تقوم باستقطاب الفتيات القاصرات من المحافظات بغرض العمل في ملاهي ليلية وكانت تقوم بتحريضهن على الفسق وممارسة الأفعال المنافية للآداب، كما أنها كانت تعرضهن على الرجال من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتم ضبط راقصة في الملهى الليلي الخاص بها بدون ترخيص.

وداهمت مباحث الآداب في الجيزة، ملهى ليلي في أحد الفنادق الشهيرة، كان قد صدر قرارا بغلقه إلا أن المتهمة قامت بفتحه مرة أخرى وتقدم عدد من الجيران بشكوى لقيام المتهمة بالأعمال المنافية للآداب، والممارسات اللاأخلافية التي تقوم بها العاملات معها في الملهى الليلي، وتم ضبط راقصة تعمل بدون تصريح داخل الملهى الليلي.

وفي سياق متصل استهدفت حملة لأجهزة أمن الجيزة ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة 2 night club وبار و2 ديسكو جميعهم مشهورين في دائرة قسم شرطة الهرم بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب في تلك المنشآت حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة سرشة على تلك المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد عراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات وصالات الديسكو والكباريهات.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 فتيات ليل تحرضن على الفسق والفجور وألقي القبض على 3 سيدات بينهن أربعينية تتولى تسهيل الدعارة للسيدتين الأخرتين حيث تروج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" وتتفق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتاتين له ليختار من بينهما.

وكشفت التحريات أن الفتاة تتقاضى 700 جنيه عن اللية الواحدة بينما تتفق المتهمة الرئيسية على نسبة أو عمولة لها حيث تتقاضى مبلغ 1000 جنيه، وتم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتاتين كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام.