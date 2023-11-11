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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر محور المنطقة.. عبد المنعم: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، محرر شئون رئاسة الجمهورية بشبكة صدى البلد، إن الوضع فى قطاع غزة ضبابي للغاية، ففي الوقت الذى تبذل فيه دول المنطقة الجهود الحثيثة لوقف نزيف الدم تتمادى دولة الاحتلال الإسرائيلي فى عدوانها الغاشم ضاربةً عُرض الحائط بكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وأضاف عبد المنعم خلال برنامج (العالم في ليلة) أن الموقف المصري تجاه هذه الأحداث منذ اندلاعها فى السابع من أكتوبر الماضي واضح للغاية، وهي الدولة الوحيدة التى تحمل على عاتقها جهود وقف نزيف الدم والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى يوميًا اتصالات هاتفية من زعماء العالم لبحث سبل حل هذه الأزمة لأن مصر هي محور المنطقة وبدونها لن تستقيم أية محاولات لتطبيق السلام، وأيضًا لأن الجانب المصري أكثر خبرة فيما يحدث على الأرض .

 استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيدفع بالمنطقة لأخطار جسيمة

وذكر الكاتب الصحفي أن الرئيس السيسي يؤكد فى كل اتصالاته ولقاءاته أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيدفع بالمنطقة لأخطار جسيمة، كما يؤكد ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وإيصال المساعدات الإنسانية لهم بشكل عاجل، إلى جانب رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان غزة على حساب مصر او أية دولة أخرى.

برنامج (العالم فى ليلة ) يذاع يوم الجمعة فى الثامنة مساءً على موجات راديو مصر، من تقديم : طاهر أبو زيد.
 

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