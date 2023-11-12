المستشار الألماني يرفض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أعلن رفضه لـ الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقالت برلين إن شولتس أبلغ نتنياهو خلال الاتصال،: إن حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان المساعدات الإنسانية أمران حاسمان.

وأضافت برلين أن شولتس “جدد تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لشعب قطاع غزة.