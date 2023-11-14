أسباب للشعور بالدوار  عند الاستحمام بماء ساخن.. اخرج من الحمام على الفور

الشعور بالدوار أو الدوخة أثناء الاستحمام بماء ساخن يمكن أن يحدث لبعض الأشخاص. هناك عدة أسباب محتملة لذلك، بما في ذلك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

احذر من الشعور بالدوار عند الاستحمام بماء ساخن ؟.

انخفاض ضغط الدم: عندما تتعرض لماء ساخن، يمكن أن يتسبب ذلك في توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم. هذا قد يؤدي إلى تدني تدفق الدم إلى الدماغ والشعور بالدوار.

التأثير على التوازن الحراري: قد يؤدي التعرض لماء ساخن لفترة طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل عام. هذا التأثير على التوازن الحراري يمكن أن يؤثر في الجهاز العصبي ويسبب الدوار.

الجفاف: قد يسبب ماء ساخن تجفاف الجسم بشكل أسرع. عندما يكون لديك جفاف، فإن تدفق الدم يمكن أن يتأثر وتزداد احتمالية الشعور بالدوار.

إذا شعرت بالدوار أثناء الاستحمام بماء ساخن، فمن الأفضل القيام بالخطوات التالية:

الخروج من الحمام على الفور: اعتبر الخروج من الحمام والجلوس أو الاستلقاء في مكان آمن حتى تستعيد توازنك وتشعر بتحسن.

تجنب الماء الساخن الزائد: قد تحتاج إلى تعديل درجة حرارة الماء وتجنب الماء الساخن الشديد. جرب استخدام ماء فاتر أو دافئ بدلاً من الماء الساخن.

تجنب الاستحمام لفترات طويلة: قد تفضل تقليل مدة الاستحمام لتجنب التعرض المطول للماء الساخن.

الحرص على الترطيب: تأكد من شرب كمية كافية من الماء قبل وبعد الاستحمام للمساعدة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

إذا كنت تعاني من حالات متكررة من الدوار أثناء الاستحمام، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق وتقديم النصائح الملائمة. يمكن أن يعتبر الدوار أحد الأعراض التي يجب معرفة سببها ومعالجتها بشكل صحيح.