أخبار التعليم| تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا.. بروتوكول تعاون بين سياحة وفنادق جامعة مدينة السادات والمعهد العالي بالسيوف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

استقبل الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية وفد شركة جوشى الصينية برئاسة جان ليو نائب المدير العام لشركة جوشى بالصين، وا شاندوج نائب المدير العام لشركة جوشى مصر ويان شاو المكتب التعليمى والعلمى بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وأعضاء من مركز الصين لتبادل العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز تبادل العلوم والتكنولوجيا الصينى.

تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا.. تفاصيل

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالمياً، ليحقق 118% عام 2023 ، ليصبح فى فئة Excellent Business Schoolوفقاً للتصنيف العالمى Eduniversal Business Schools Ranking ، وذلك ضمن أفضل 1000 كلية إدارة أعمال، على مستوى 153 دولة.

جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان

شاركت جامعة مدينة السادات فى المؤتمر السنوى الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة، بناء على توجيهات الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، بضرورة المشاركة فى المؤتمر الذى نظمته الإدارة تحت شعار One Health Approach، خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ نوفمبر برعاية الدكتورخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ورئيس المؤتمر .

الكشف على 89 مريضا ضمن قافلة طبية بالفيوم لدعم المرضى الأولى بالرعاية

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، فى توقيع الكشف الطبي على 89 مريضا ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس وقرية السليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

قبل بداية امتحانات الميد تيرم .. جامعة حلوان تعلن المحظورات للطلاب

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حماية نهر النيل وتعظيم الموارد المائية.. ندوة بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ ندوة بعنوان "دور نهر النيل في ظل الظروف الراهنة" ،التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والتي حاضر خلالها الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق وأستاذ جيولوجيا المياه.

بروتوكول تعاون بين سياحة وفنادق جامعة مدينة السادات والمعهد العالي بالسيوف

وقعت الدكتورة شادن معاوية ،رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الإثنين الموافق 13/12/2023 ، بروتوكول تعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، و المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف الإسكندرية.

رئيس جامعة طنطا: تحقيق إنجازات بملف محو الأمية لدعم الوعي القومي وبناء الإنسان

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية الكبار عن دور يوليو 2023 من العام المالي 2023/2024 بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.