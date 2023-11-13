بروتوكول تعاون بين سياحة وفنادق جامعة مدينة السادات والمعهد العالي بالسيوف

وقعت الدكتورة شادن معاوية ،رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الإثنين الموافق 13/12/2023 ، بروتوكول تعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، و المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف الإسكندرية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتورة ضحى سامي، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف الإسكندرية، وبحضور الدكتورة نهى عزمي، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتورة أماني رفعت، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة زينب أحمد السقيلي، وكيل المعهد .

يشمل البروتوكول التعاون فى مجالات البحث العلمي و الأنشطة المجتمعية و البحثية والمجتمعية. يأتى هذا البروتوكول فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بتفعيل الشراكة بين الكليات والمعاهد بهدف إثراء العملية التعليمية.