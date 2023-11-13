جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان

شاركت جامعة مدينة السادات فى المؤتمر السنوى الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة، بناء على توجيهات الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، بضرورة المشاركة فى المؤتمر الذى نظمته الإدارة تحت شعار One Health Approach، خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ نوفمبر برعاية الدكتورخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ورئيس المؤتمر .

شاركت الجامعة بوفد من أعضاء هيئة التدريس تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وإشراف وتنسيق الدكتورة عايدة علام، مدير وحدة المعامل المركزية بالجامعة.

ضم الوفد عشرة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطري والصيدلة ومعهد الهندسة الوراثية وهم الدكتورة عايدة علام، مدير وحدة المعامل المركزية بالجامعة والدكتور إبراهيم أحمد الكفراوي، وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور خالد بسيوني، والدكتورة منال الهمشري، والدكتور إبراهيم موسي، والدكتور هشام إسماعيل،والدكتورة غادة محمود نصر، من معهد الهندسة الوراثية، والدكتور ياسين الشاعر، من كلية الصيدلة، والدكتور زكريا حسن البيومي، والدكتور ربيع الحسيني مبارك، من كلية الطب البيطري، والدكتورة سارة محمد حامد .

وتم تمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفا على مدار يومين حيث تم إختيار الدكتورة عايدة علام، فى لجنة التحكيم فى مجال كمياء الغذاء والسموم، بالإضافة إلى إختيار إثنين من المتحدثين وهم الدكتور ياسين الشاعر، لإلقاء محاضرة عن تطبيق الذكاء الإصطناعي فى المجال الصحي وكذلك الدكتور ربيع الحسيني، ومحاضرة عن الميكروبات المرضية فى منتجات الألبان وآثارها على صحة الإنسان .

كانت جامعة مدينة السادات من أولى الجامعات المصرية التى تشارك بأبحاث علمية متخصصة فى مؤتمر المعامل المركزية للسنة الخامسة على التوالي وهذه المشاركة السنوية للجامعة فى هذا المؤتمر تعكس إهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي ودورة في خدمة المجتمع، وتعكس أيضا الدور المتميز الذي تقوم به وحدة المعامل المركزية داخل الجامعة، كما أن الجامعة بها نخبة متميزة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة للعمل بالمعامل التشخيصية والبحثية المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات .

وأكدت الدكتورة شادن معاوية، أن جامعة مدينة السادات تحرص دائما على المشاركة السنوية الفعالة والمثمرة فى هذا المؤتمر ولا تدخر جهداً لتقديم كافة أنواع الدعم لما فيه مصلحة الجامعة والمجتمع وتذليل الصعوبات أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وإعطاء الفرصة الكاملة للمشاركين من أبناء الجامعة وحثهم على تبادل الخبرات مع الجهات العلمية المختلفة للتعرف على كل ما هو جديد فى مجال الطب الوقائي والصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وصحة وسلامة الغذاء والتقنيات الحديثة للذكاء الإصطناعي فى مجال التشخيص والعلاج والتنبؤ بالأمراض الوبائية.

الجدير بالذكر أن إنعقاد المؤتمر للعام الخامس على التوالي يعكس حرص الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بصحة المواطن والأطفال حديثى الولادة من خلال الاهتمام بالبيئة المحيطة بالإنسان سواء حيوان او نبات وكل ما يتعلق بالنظام الإيكولوجي الذي يعيش فيه الإنسان كنوع من أنواع خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة الإنسان .