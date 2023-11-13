عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية

شاركت جامعة مدينة السادات فى المؤتمر السنوى الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة، بناء على توجيهات الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، بضرورة المشاركة فى المؤتمر الذى نظمته الإدارة تحت شعار One Health Approach، خلال الفترة من ١١  إلى ١٢ نوفمبر برعاية الدكتورخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ورئيس المؤتمر .

txt

تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالميا.. تفاصيل

txt

جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

شاركت الجامعة بوفد من أعضاء هيئة التدريس تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وإشراف وتنسيق الدكتورة عايدة  علام، مدير وحدة المعامل المركزية بالجامعة.

ضم الوفد عشرة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطري والصيدلة ومعهد الهندسة الوراثية وهم الدكتورة عايدة علام، مدير وحدة المعامل المركزية بالجامعة والدكتور إبراهيم أحمد الكفراوي، وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور خالد بسيوني، والدكتورة منال الهمشري، والدكتور إبراهيم موسي، والدكتور هشام إسماعيل،والدكتورة غادة محمود نصر، من معهد الهندسة الوراثية، والدكتور ياسين الشاعر، من كلية الصيدلة، والدكتور زكريا حسن البيومي، والدكتور ربيع الحسيني مبارك، من كلية الطب البيطري، والدكتورة سارة محمد حامد .

وتم تمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفا على مدار يومين حيث تم إختيار الدكتورة عايدة علام، فى لجنة التحكيم فى مجال كمياء الغذاء والسموم، بالإضافة إلى إختيار إثنين من المتحدثين وهم الدكتور ياسين الشاعر، لإلقاء محاضرة عن تطبيق الذكاء الإصطناعي فى المجال الصحي وكذلك الدكتور ربيع الحسيني، ومحاضرة عن الميكروبات المرضية فى منتجات الألبان وآثارها على صحة الإنسان .

كانت جامعة مدينة السادات من أولى الجامعات المصرية التى تشارك بأبحاث علمية متخصصة فى مؤتمر المعامل المركزية للسنة الخامسة على التوالي وهذه المشاركة السنوية للجامعة فى هذا المؤتمر تعكس إهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي ودورة في خدمة المجتمع، وتعكس أيضا الدور المتميز الذي تقوم به وحدة المعامل المركزية داخل الجامعة، كما أن الجامعة بها نخبة متميزة من أعضاء هيئة تدريس ذو خبرة للعمل بالمعامل التشخيصية والبحثية المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات .

وأكدت الدكتورة شادن معاوية، أن جامعة مدينة السادات تحرص دائما على المشاركة السنوية الفعالة والمثمرة فى هذا المؤتمر ولا تدخر جهداً لتقديم كافة أنواع الدعم لما فيه مصلحة الجامعة والمجتمع وتذليل الصعوبات أمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وإعطاء الفرصة الكاملة للمشاركين من أبناء الجامعة وحثهم على تبادل الخبرات مع الجهات العلمية المختلفة للتعرف على كل ما هو جديد فى مجال الطب الوقائي والصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وصحة وسلامة الغذاء والتقنيات الحديثة للذكاء الإصطناعي فى مجال التشخيص والعلاج والتنبؤ بالأمراض الوبائية.

الجدير بالذكر أن إنعقاد المؤتمر للعام الخامس على التوالي يعكس حرص الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بصحة المواطن والأطفال حديثى الولادة من خلال الاهتمام بالبيئة المحيطة بالإنسان سواء حيوان او نبات وكل ما يتعلق بالنظام الإيكولوجي الذي يعيش فيه الإنسان كنوع من أنواع خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة الإنسان .

جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات تشارك فى مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان
جامعة مدينة السادات المؤتمر السنوى الخامس وزارة الصحة One Health Approach الدكتورخالد عبد الغفا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

موضوعات متعلقة

يشمل مشروعات بمجالات صناعة الدواء والزراعة.. افتتاح معرض الإبتكارات العلمية بجامعة المنوفية

تعليم الغربية..وكيل الوزارة يستقبل أحد المواهب الفنية في الرسم من أبناء شرق طنطا

وكيل تعليم الغربية بمديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية لتسليمهم خطابات التسكين على المدارس

رئيس جامعة السويس: لابد من مواكبة الشباب وفهم لغتهم لتسهيل التواصل معهم

ترشيحاتنا

نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الهلال السعودي في صفقة تاريخية

حماس تعلن موعد تدخل حزب الله في الحرب ضد إسرائيل

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

معبر رفح يستقبل 10 حافلات تقل 564 أجنبيًا من غزة

تعرف علي موعد وتفاصيل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ