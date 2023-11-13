جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، اليوم الاثنين، بالتعاون مع كلية التجارة حملة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطي.

جري تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة ربيع عميد الكلية والدكتور عمار موسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية، وبالتعاون مع متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

تضمنت الحملة عدة لقاءات مع طلاب الكلية بجميع الفرق سواء بقاعات الدراسة أو بأماكن تجمع الطلاب، وتم توضيح ما هو الإدمان والطرق التي تؤدي إليه ومخاطرة الصحية والإجتماعية والإقتصادية وكيفية العلاج .



يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنميةالبيئة) والتي تستهدف الإهتمام بالجوانب التوعوية للمجتمع المحيط وذلك لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة،

ووزع متطوعو الصندوق، على طلاب الجامعة مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الإبتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

كما نظم متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عددا من الجلسات والأنشطة التوعوية لطلاب الكلية لتعريفهم بآليات الإكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية و كان عدد المستفيدين ٦٨٠ طالب وطالبة.