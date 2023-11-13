الكشف على 89 مريضا ضمن قافلة طبية بالفيوم لدعم المرضى الأولى بالرعاية

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، فى توقيع الكشف الطبي على 89 مريضا ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس وقرية السليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.



وأكد طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 44 حالة .



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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