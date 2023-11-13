حماية نهر النيل وتعظيم الموارد المائية.. ندوة بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ ندوة بعنوان "دور نهر النيل في ظل الظروف الراهنة" ،التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والتي حاضر خلالها الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق وأستاذ جيولوجيا المياه.

بحضور الدكتور محمد أغا منسق عام الجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية (مركز الفيوم)، والدكتور محمد المصري مدير برنامج الدراسات التجارية وإدارة الأعمال والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

تحدث أ.د أحمد جابر شديد عن أزمة نقص المياه حول العالم مسترشداََ بالاحصائيات التي تؤكد أن أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وأن ٤٠ ٪ من سكان أفريقيا يفتقرون إلى مياه نظيفة، وأن ٨٠ ٪ من سكان جنوب آسيا يعانون من تدهور جودة المياه.

كما أوضح أن احتياج سكان مصر والذي يبلغ تعدادهم حوالي ١٠٥ مليون نسمة يصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب ولكن المتاح حاليًا حوالي ٦٠ مليار متر مكعب فقط، ولذلك تم وضع حلول فورية بديلة مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومياه الري والزراعة.

وأضاف أن ظاهرة التغير المناخي يؤثر على موارد مصر المائية المتاحة وخاصةََ ارتفاع درجة الحرارة وتناقص كميات الأمطار بالإضافة إلى أن مصر تستضيف حوالي ٩ مليون لاجئ بحاجة إلى ٩ مليار متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أن نقص حصة مصر من المياه يؤثر بشكل كبير على كمية وجودة المحاصيل الزراعية ويؤدي أيضًا إلى ارتفاع نسبة البطالة من المزارعين، ولذلك بذلت الدولة جهودًا كبيرة في ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات تبطين الترع ومحطات تحلية المياه.

كما أضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا في الحفاظ على الموارد المائية، وخير دليل على ذلك أنه يتم انعقاد مؤتمر سنويًا كل أسبوع من شهر أكتوبر تحت عنوان (أسبوع القاهرة للمياه) الدي تم انعقاده هذا العام خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات.

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