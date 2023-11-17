بعد تعليمات جوزيه.. حسام عاشور يكشف ما قاله له شيكابالا قبل مباراة القمة

كشف حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، تفاصيل حديثه مع شيكابالا خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك وسر نصيحة مانويل جوزيه.

وقال عاشور خلال حواره ببرنامج " كابيتانو،:" مانويل جوزيه قبل كل ماتش قمة كان يقولي ملكش دعوة بحد غير شيكابالا وكنت بقعد قبل المباراة بـ 3 أيام اذاكر شيكابالا فقط وتحركاته وتصرفاته داخل الملعب.

وأضاف حسام عاشور: "شيكابالا مهارة بشكل مش طبيعي ولاعب من أحسن اللاعبين في مصر علي مدار التاريخ ولديه إمكانيات كبيرة والحمد لله كان ربنا بيوفقني قدامه في مباريات القمة".

وأكمل حسام عاشور:" شيكابالا قبل كل ماتش قمة كان كل ما يشوفني يقولي يا صباح الضرب مش هنخلص هتلزقلي، متابعا:" علي المستوي الشخصي أنا بحبه ولو سألته مين غلس عليك في الملعب هيقولك عاشور".