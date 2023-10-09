محمد يوسف: ألوم على حسام عاشور.. وأحييه على ندمه واعتذاره

قال محمد يوسف المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، إنه يلوم على حسام عاشور قائد الفريق السابق، لعدم السير في الطرق الشرعية واتباع نهج الأهلي، عندما طلب تجديد عقده مع النادي.

وأضاف يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يتأكد من خطأ حسام عاشور بنسبة 100 %، فضلًا عن أنه لاعب ملتزم طوال مسيرته، لكنه لا بد أن يتسم بالقوة أكثر من ذلك.

ووجه مدرب الأهلي السابق، التحية إلى حسام عاشور بعد شجاعة اعتذاره إلى النادي وجمهوره، خاصة أنه لم يفتعل أزمات خلال مشواره مع الأهلي، مضيفًا «أبدى ندمه واعتذر وله رصيد كبير عند النادي».

واختتم تصريحاته، بأنه لا بد أن يسير حسام عاشور في طريقه وأن لا يقف عند هذا الاعتذار، مطالبًا اللاعب بضرورة تحديد أهدافه والعمل عليها.

https://www.youtube.com/watch?v=kPBIlDPNnaM